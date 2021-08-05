Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат и передал государству

Вместо модернизации производства средства инвестора направили на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group, сообщили в САП Фото: ztmc.zp.ua

Суд удовлетворил иск САП к компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа, и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Речь шла о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству комбината.

Отмечается, что комбинат был передан в управление офшорной компании в 2013 году в результате победы в конкурсе, проведенном Фондом госимущества. Конкурс проводился с целью привлечения инвестиций, внедрения современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства на комбинате. Доля государства в учрежденном ООО "ЗТМК" составляла 51% (контрольный пакет), но "фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента", сообщили в САП.

Tolexis Trading Limited внесла $110 млн, эти средства имели исключительное целевое назначение – модернизация производства с установленными сроками в течение 2013-го – I квартал 2015-го. Однако вместо модернизации средства инвестора менеджмент потратил на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group, сообщили в САП.

"В дальнейшем эти средства вывели из Украины, перечислив их на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн", – подчеркнули в ведомстве.

В САП сочли, что инвестор не выполнил взятые на себя обязательства, и инициировали расторжение договора и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.

В прокуратуре отметили, что аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года. Законность того решения подтвердила и апелляция. Однако Верховный Суд частично удовлетворил кассацию Tolexis Trading Limited и направил дело на новое рассмотрение.

Суд первой инстанции вновь удовлетворил иск САП и вернул ЗТМК в собственность государства.