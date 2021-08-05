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Суд забрал у Фирташа Запорожский титано-магниевый комбинат и передал государству

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Вместо модернизации производства средства инвестора направили на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group, сообщили в САП
Вместо модернизации производства средства инвестора направили на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group, сообщили в САП
Фото: ztmc.zp.ua

Хозяйственный суд Запорожской области 4 августа вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Суд удовлетворил иск САП к компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в DF Group Дмитрия Фирташа, и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Речь шла о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству комбината.

Отмечается, что комбинат был передан в управление офшорной компании в 2013 году в результате победы в конкурсе, проведенном Фондом госимущества. Конкурс проводился с целью привлечения инвестиций, внедрения современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства на комбинате. Доля государства в учрежденном ООО "ЗТМК" составляла 51% (контрольный пакет), но "фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента", сообщили в САП. 

Tolexis Trading Limited внесла $110 млн, эти средства имели исключительное целевое назначение – модернизация производства с установленными сроками в течение 2013-го – I квартал 2015-го. Однако вместо модернизации средства инвестора менеджмент потратил на погашение долгов комбината перед кредиторами, связанными с DF Group, сообщили в САП.

"В дальнейшем эти средства вывели из Украины, перечислив их на счета офшорных фирм. При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн", – подчеркнули в ведомстве.

В САП сочли, что инвестор не выполнил взятые на себя обязательства, и инициировали расторжение договора и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.

В прокуратуре отметили, что аналогичное решение суд уже выносил в июле 2018 года. Законность того решения подтвердила и апелляция. Однако Верховный Суд частично удовлетворил кассацию Tolexis Trading Limited и направил дело на новое рассмотрение.

Суд первой инстанции вновь удовлетворил иск САП и вернул ЗТМК в собственность государства.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3539102992859525

Контекст:

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана, сообщается на сайте предприятия.

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США. 

16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела. Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Адвокат Фирташа сообщил, что тот "категорически отрицает обвинения СНБО".

Теги: инвестиции, Дмитрий Фирташ, прокуратура, Фонд госимущества, кредиты, антикоррупционная прокуратура, офшор, САП, Запорожский титано-магниевый комбинат
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