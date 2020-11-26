ЗТМК включили в перечень объектов приватизации

Фонд госимущества Украины заявил, что реализует план финансового оздоровления Запорожского титано-магниевого комбината.

Решением Кабинета Министров от 25 ноября Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) включен в перечень объектов приватизации. Этот шаг необходим для разблокирования счетов предприятия и ликвидации рисков банкротства комбината, сообщили в Фонде госимущества Украины.

Согласно положениям закона Украины об исполнительном производстве, все исполнительные действия в отношении госпредприятий приостанавливаются при их включении в перечень приватизации, подчеркнули в ФГИ.

Блокирование счетов ЗТМК связано с накопленными комбинатом долгами за электроэнергию в размере 1,2 млрд гривен, которые образовались за время пребывания в должности руководителя предприятия Владимира Сивака во главе ЗТМК, отмечается в сообщении.

Издание "Бизнес Цензор" писало, что компания Фирташа Tolexis Trading Limited в 2013 году получила контроль над 49% акций ЗТМК в обмен на инвестиционные обязательства в размере 110 млн долларов, однако они выполнены не были.

Фонд госимущества подчеркивает, что приватизационный аукцион по ЗТМК состоится только после завершения расследований НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций комбината государству. 23 ноября Фонд госимущества зарегистрировал новую редакцию устава ЗТМК, согласно которой компания Tolexis Trading Limited утратила право приоритетной приватизации 51% акций комбината, принадлежащих государству.

Включение ЗТМК в перечень объектов приватизации является частью плана по финансовому оздоровлению предприятия, отметили в ФГИ. Кроме того, согласно плану, будет снижена себестоимость производства, а с апреля 2021 объем производства должен быть увеличен на 50%, что выведет предприятие в зону безубыточности.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель титановой губки – промежуточного продукта для получения металлического титана.