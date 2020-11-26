ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

ЗТМК включили в перечень объектов приватизации

Фонд госимущества Украины заявил, что реализует план финансового оздоровления Запорожского титано-магниевого комбината.

ЗТМК единственный в Украине и Европе производитель титановой губки
ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель титановой губки
Фото: epravda.com.ua

Решением Кабинета Министров от 25 ноября Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК) включен в перечень объектов приватизации. Этот шаг необходим для разблокирования счетов предприятия и ликвидации рисков банкротства комбината, сообщили в Фонде госимущества Украины.

Согласно положениям закона Украины об исполнительном производстве, все исполнительные действия в отношении госпредприятий приостанавливаются при их включении в перечень приватизации, подчеркнули в ФГИ.

Блокирование счетов ЗТМК связано с накопленными комбинатом долгами за электроэнергию в размере 1,2 млрд гривен, которые образовались за время пребывания в должности руководителя предприятия Владимира Сивака во главе ЗТМК, отмечается в сообщении.

Издание "Бизнес Цензор" писало, что компания Фирташа Tolexis Trading Limited в 2013 году получила контроль над 49% акций ЗТМК в обмен на инвестиционные обязательства в размере 110 млн долларов, однако они выполнены не были.

Фонд госимущества подчеркивает, что приватизационный аукцион по ЗТМК состоится только после завершения расследований НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций комбината государству. 23 ноября Фонд госимущества зарегистрировал новую редакцию устава ЗТМК, согласно которой компания Tolexis Trading Limited утратила право приоритетной приватизации 51% акций комбината, принадлежащих государству.

Включение ЗТМК в перечень объектов приватизации является частью плана по финансовому оздоровлению предприятия, отметили в ФГИ. Кроме того, согласно плану, будет снижена себестоимость производства, а с апреля 2021 объем производства должен быть увеличен на 50%, что выведет предприятие в зону безубыточности.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель титановой губки – промежуточного продукта для получения металлического титана.

Теги: инвестиции, Дмитрий Фирташ, Фонд госимущества, приватизация, Владимир Сивак, Запорожский титано-магниевый комбинат
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Магия сись". Приходько снялась топлес
"Магия сись". Приходько снялась топлес
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Кроуфорд показала, как работает над озвучиванием рекламного ролика
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
Представитель Украины на "Детском Евровидении" Балабанов: Много украинцев не знают, что существует такой конкурс и в нем можно голосовать за представителя своей страны
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Не хочу, чтобы ваши попки слиплись". Dantes рассказал, какой будет его дуэтная песня с Dorofeeva
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Больше не наливайте", "Лыжами по асфальту – прямо по сердцу". В сети обсуждают катание Семенович на лыжах по тротуарной плитке
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Это настолько вкусно!" Dzidzio рассказал, как приготовить его любимый завтрак – овсяную кашу с консервированным тунцом
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Три красотки", "Звездочки!". Полякова показала своих дочерей
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
"Так мой шпагат еще длиннее". Волочкова позировала в ластах
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
Бывший муж Тереховой умер от COVID-19
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
  "Если бы". Dantes презентовал клип, который снял за $40 тыс. Видео
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"Власть порабощает женщин запретом на аборты". Польская топ-модель обнажилась для обложки Vogue в знак протеста
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
"У нас все хорошо, малыш". 82-летний Хопкинс показал свое детское фото
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" и фильма "Остров"
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
"Аполлон на пляже". Галкин обнародовал новую подборку архивных снимков
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Лолита: У меня сейчас охерительный период я могу заниматься сексом и не залетать
Лолита: У меня сейчас охерительный период – я могу заниматься сексом и не залетать
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
"Не пытайтесь повторить мой опыт". Волочкова в микрострингах показала коронный трюк
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
Андре Тан: Я пригласил известную певицу на открытие магазина. Каково было мое удивление, когда я нашел ее пьяной
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
"Поверьте, у меня все отросло длинным сразу". Галкин показал себя "во всей красе"
  "Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Стоит извиниться. Это было бы лучшим решением". Dorofeeva оказалась в эпицентре скандала после премьеры сольного клипа
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"Платье неудачное, очень заметно, когда втягиваешь живот", "Божественное создание". В Instagram обсуждают новый образ Тины Кароль
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
"Травит меня". Федосеева-Шукшина отреагировала на измену Алибасова с массажисткой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS