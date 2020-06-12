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Журналист: Фирташевский менеджмент решил уходить с Запорожского титано-магниевого комбината в формате "выжженной земли"

Из-за задолженности за электроэнергию Запорожский титано-магниевый комбинат оказался на грани отключения, заявил журналист, экс-глава антикоррупционной комиссии при Запорожской ОГА Сергей Сидоров. Он считает, что эту ситуацию спровоцировало предыдущее руководство, подконтрольное бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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Сергей Сидоров: К концу этой недели льготное время, выбитое хед-офисом ФГИУ, кончается
Сергей Сидоров: К концу этой недели льготное время, выбитое хед-офисом ФГИУ, кончается
Фото: vv.com.ua

"Запорожьеоблэнерго" обесточило одну из двух линий, обеспечивающих электроэнергией Запорожский титано-магниевый комбинат. Если бы были обесточены обе линии, на заводе могла случиться утечка хлора. Подача электроэнергии была прекращена из-за миллионных задолженностей ЗТМК перед "Запорожьеоблэнерго", сформированных подконтрольным Дмитрию Фирташу бывшим руководством завода во главе с Владимиром Сиваком.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист из Запорожья, экс-глава антикоррупционной комиссии при Запорожской ОГА Сергей Сидоров.

"Похоже, что фирташевский менеджмент, несмотря на все свои заявления, что он даст Фонду госимущества решительный бой и, вообще, "пошли вы там все", решил уходить с завода в формате "выжженной земли". В том числе они продолжили наращивать долги ЗТМК по электроэнергии. До такой степени, что облэнерго озверело сильнее обычного и начало готовиться к сокращению подачи электроэнергии на завод", – пишет он.

По сведениям Сидорова, полное отключение удалось отсрочить на неделю благодаря вмешательству Фонда госимущества Украины. Но проблему нужно решать комплексно, например решением Кабмина разрешить "Энергоатому" поставлять заводу электроэнергию по прямым договорам.

"Разве что Кабмин вмешается и в ручном режиме быстро шлепнет постановление на прямые поставки э/э от "Энергоатома" с его дешевой энергией. А к концу этой недели льготное время, выбитое хед-офисом ФГИУ, кончается. И ЗОЭ снова пойдет по графику ограничивать поставки электроэнергии на ЗТМК", – считает Сидоров.

https://www.facebook.com/center.serge/posts/3346366758707436

В 2013 году 49% акций ЗТМК были переданы компании Tolexis Trading Limited, которая входит в Group DF Дмитрия Фирташа. В 2018 году было принято решение о возвращении предприятия в собственность государства, однако Фирташ сохранил контроль над менеджментом ЗТМК, писали "Наші гроші. Запоріжжя".

Теги: Запорожье, Дмитрий Фирташ, электроэнергия, долги, Group DF, госимущество, Кабмин, Запорожский титано-магниевый комбинат
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