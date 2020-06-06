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Владимир Сивак
Владимир Сивак

Гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината (2013–2020), эксперт титановой промышленности и металлургии.


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Мой ответ главе Фонда госимущества Сенниченко

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Ознакомился с победными реляциями главы Фонда государственного имущества Сенниченко, где он на шестой день после фейкового собрания акционеров ООО "ЗТМК" рапортует общественности об установлении государством контроля над предприятием.

Вот несколько прописных истин, неизвестных чиновникам ФГИ.

Во-первых, этот контроль у государства, как собственника 51% акций ООО, всегда был. Государство его никогда и никуда не теряло. Другое дело, что последние семь лет государство фактически самоустранилось от проблем предприятия и вообще не участвовало в его судьбе.

На неоднократные попытки меня как генерального директора ЗТМК достучаться до государственных чиновников с призывом совместно развивать комбинат всегда стояла глухая стена.

Поэтому то, что вы сделали 29 мая на незаконном собрании акционеров, – это не восстановление контроля над ЗТМК, а захват непонятными людьми имущества предприятия и его счетов, который произошел руками ФГИ.

Во-вторых, списываю ваш тезис про коррупционные схемы на предприятии на то, что вам уже сегодня необходимо закинуть мостик про убытки и коррупцию на ЗТМК на тот случай, если ваши ставленники на комбинате громко облажаются. А они это обязательно сделают. Кстати, все ли в порядке с коррупцией и со схемами на десятках вверенных Фонду госпредприятиях и компаниях? Там, где у вас есть контроль.

В-третьих, я как генеральный директор всегда открыто говорил обо всех проблемах, которые есть на предприятии. Что-то не видел поддержки государства как акционера ЗТМК, когда то же государство душило нас непомерными тарифами на электроэнергию. Или когда чиновники годами блокировали реализацию инвестиционной программы, фактически загоняя предприятие в еще больший кризис.

Несмотря на это, ЗТМК много лет демонстрировал стабильную работу и прибыль. А теперь вы решили рассказать про убытки, объясняя их коррупцией. Что же, придется по полочкам и последовательно объяснять людям, которых вы решили поводить за нос, реальную ситуацию.

Говоря популярным сегодня языком, ЗТМК – это ракета "Союз", из которой нужно сделать Falcon 9.

Falcon 9 требует очень много топлива. И инвестиций. Много инвестиций. Хотя то, каким образом была реализована смена руководства ЗТМК, с нарушением всех прав частного инвестора, говорит скорее о том, что инвестиции в комбинат и его развитие ФГИ не интересуют.

Или интересуют, но руководство ФГИ находится в розовых очках. Тогда снимите розовые очки.

Все, на что способны ваши менеджеры, – это протереть ракету "Союз" тряпочкой. Может быть, покрасить.

Ну или продать на металл. Эпоха лозунгов быстро закончится. Вы станете перед дилеммой остановить завод, сокращать персонал и порезать на металл.

Как вариант – извиниться перед трудовым коллективом и руководством и сесть за стол переговоров. Если это не сделаете вы – перед этим выбором точно станет следующая команда ФГИ.

С рассказами о коррупции разберемся отдельно.

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Фонд госимущества, Дмитрий Сенниченко, Владимир Сивак, Запорожский титано-магниевый комбинат
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