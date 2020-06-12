Почему Фонд госимущества подставил власть в ситуации с ЗТМК?

В своем предыдущем посте я высказал идею, что чиновникам Фонда государственного имущества Украины, реализовавшим незаконную операцию по смене генерального директора ООО ЗТМК, было бы неплохо признать свои ошибки.

На мой взгляд, именно с признания собственных ошибок господином Сенниченко и его подчиненными может начаться разговор о развитии предприятия и хоть какой-то диалог между ФГИ, как держателем 51% акций ЗТМК, и частным инвестором.

Лично я являюсь активным и последовательным сторонником такого диалога и взаимодействия, и не моя вина, что представители государства все последние годы отказывались работать над развитием комбината совместно с частным инвестором. Отсутствие согласия между акционерами – это самое страшное, что может произойти с любым предприятием. К сожалению, именно по этому пути шло государство в случае с ЗТМК. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что признать свои ошибки Сенниченко и его команде будет сложно.

И знаю почему.

Уверен, что ни Сенниченко, ни его зам Игнатовский никогда бы не пошли на смену генерального директора ЗТМК, не расписав в красках все плюсы этого решения где-то наверху. Чиновники ФГИ ничего не понимают в управлении промышленными объектами, однако в аппаратной чуйке им явно не откажешь.

Уверен, что глава Фонда госимущества заранее подстраховал себя неким формальным одобрением со стороны руководства страны. И тут-то начинается самое интересное. Не сомневаюсь, что, презентуя свой гениальный план по возвращению под государственный контроль ЗТМК, Сенниченко "забыл" рассказать о двух важных вещах.

Первое – что у чиновников ФГИ нет законного сценария быстрой смены гендиректора ООО ЗТМК. Что они будут вынуждены действовать незаконно. Что это будет четко зафиксировано.

Приняв 29 мая на так называемом собрании акционеров ЗТМК решение о моем увольнении и назначении новым генеральным директором Сергея Лубенникова, Фонд госимущества на самом деле подставил государство, а не защитил его интересы.

Несложно было предположить, что частный акционер, права которого были грубо нарушены, будет добиваться справедливости в судах. И этой справедливости обязательно добьется – не в Украине, так в международных инстанциях.

Зачем было на ровном месте создавать этот конфликт?

Второе, о чем господин Сенниченко вряд ли стал бы докладывать, так это о том, что некомпетентные кадры, которых ФГИ планирует завести на предприятие, очень быстро дестабилизируют работу ЗТМК.

Более 3 тыс. работников предприятия, которые окажутся перед угрозой невыплаты заработных плат, остановки производства и вероятного увольнения, – это катастрофа. Катастрофа для Кабинета Министров, Офиса президента Украины, нового главы Запорожской ОГА и далее по списку.

3,5 тыс. человек, которых Фонд государственного имущества фактически взял в заложники своим стремлением во что бы то ни стало поставить на ЗТМК ручного гендиректора, – это ЧП для Запорожья и удар по авторитету власти.

О ситуации на предприятии мне известно все. И недовольство людей, шокированных происходящим, мне понятно.

Уверен, что Дмитрий Сенниченко не посчитал необходимым уведомить Кабинет Министров Украины и Офис президента обо всех этих рисках. Еще пройдет совсем немного времени, и Сенниченко вместо победных постов начнет писать посты оправдательные, рассказывая что-то там про неэффективное предыдущее руководство.

Дам еще один небольшой прогноз.

ФГИ эту кашу заварил. Но разгребать ее придется всем миром.

К чему и призываю всех готовиться.

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора