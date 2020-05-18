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Глава Фонда госимущества Сенниченко под угрозой увольнения – журналист Лямец

Главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко могут уволить в ближайшее время, пишет экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

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Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019 года
Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019 года
Фото: zik.ua

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко может быть в ближайшее время уволен, пишет со ссылкой на анонимного высокопоставленного собеседника журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец на своем сайте PLTCS.

"Когда именно его "попросят" – непонятно. Но понятно, что это произойдет уже довольно скоро. Поэтому, по словам моего собеседника, Сенниченко практикует старый добрый метод: "коси, коса, пока роса", – заявил Лямец.

Он утверждает, что как и во времена премьера Владимира Гройсмана, руководителями госпредприятий "без конкурса ставят странных людей, и те осваивают схемы. Качество управления – крайне низкое. Интересы государства – не соблюдаются".

В качестве примера он приводит ситуацию на Одесском припортовом заводе, где "уже не Дмитрий Фирташ, а другие дельцы гоняют давальческие схемы, загоняя завод в долги. А "Центрэнерго" и госшахты теперь "осваивает" не Игорь Кононенко, а Игорь Коломойский".

Самым вопиющим примером руководства Сенниченко Лямец считает ситуацию на Объединенной горно-химической компании, где, по его мнению, ФГИ лоббирует интересы российских компаний.

"После прихода [президента Украины Владимира] Зеленского очень похоже, что россияне вернули себе ОГХК через своего старого партнера – компанию Glencore", – пишет он.

Лямец отметил, что Сенниченко отрицает любую связь между назначением в ОГХК выходца из Glencore Питера Дэвиса и планами продать ОГХК в пользу Glencore.

"Наоборот, он говорит, что на компанию претендуют 16–18 покупателей, в том числе международные. Раньше было 12–14. Остапа несет, масштабы растут", – отметил журналист.

Он заявил, что Сенниченко нужно менять вместе с командой, которая отвечает за управление государственными предприятиями, и добавил, что есть признаки того, что нужно открывать уголовные дела по факту хищений.

Сенниченко стал главой ФГИ 19 сентября 2019 года. До этого работал в "Укрпоште".

Согласно закону Украины "О Фонде государственного имущества Украины", глава ФГИ назначается на должность и освобождается с должности президентом Украины по согласию Верховной Рады Украины.

Теги: увольнение, Дмитрий Сенниченко, госимущество, Сергей Лямец
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