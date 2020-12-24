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Приватизация Запорожского титано-магниевого комбината может состояться только после возврата акций миноритария в пользу государства – Фонд госимущества

Сегодня ЗТМК находится в разы худшем техническом состоянии, чем семь лет назад, завод способен выпускать только 390 тонн титановой губки в месяц вместо 900 тонн установленной мощности, рассказал замглавы Фонда госимущества Денис Кудин.

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Денис Кудин: Мы, как государство, остались у разбитого корыта. Точнее, у половины корыта
Денис Кудин: Мы, как государство, остались у разбитого корыта. Точнее, у половины корыта
Фото: rbc.ua

В Фонде госимущества Украины считают, что приватизация активов ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" должна происходить исключительно после возврата всех акций предприятия в пользу государства, что обеспечит справедливую цену за актив на последующих торгах. Такое мнение высказал замглавы Фонда госимущества Денис Кудин в авторском материале для агентства "Интерфакс-Украина".

По мнению Кудина, действия компании Tolexis Trading Limited, входящей в Group DF Дмитрия Фирташа, которой принадлежат с 2013 года 49% акций ЗТМК, привели к накоплению большой задолженности и существенному падению объемов производства на предприятии.

"Но реальность такова, что сегодня предприятие находится в разы худшем техническом состоянии, чем семь лет назад. Завод способен выпускать только 390 тонн титановой губки в месяц вместо 900 тонн установленной мощности. Накоплены миллиардные долги перед государственным облэнерго. Модернизация не проведена. В итоге вместо инвестиций в размере 110 млн долларов и дополнительных 3,5 млрд гривен экспортной выручки ежегодно мы, как государство, остались у разбитого корыта. Точнее, у половины корыта (у государства теперь только 51%), остальные 49% получил "инвестор", – отметил Кудин.

Начиная с мая 2020 года новое руководство ЗТМК совместно с Фондом госимущества провело работу по восстановлению хозяйственной деятельности комбината, добавил он. Разработанный план финансового оздоровления и модернизации предприятия предполагает переход к прямым закупкам электроэнергии и установку новых электролизеров, что позволит к апрелю 2021 года увеличить объем готовой продукции на 50% и снизить ее себестоимость.

Таким образом, Запорожский титано-магниевый комбинат уже к 2022 году сможет обеспечить дополнительно 0,25% роста ВВП Украины, считает Кудин.

"ЗТМК способен стать одним из драйверов развития Запорожской области, обеспечив двукратное увеличение потребления электроэнергии, а значит, и рост ее производства в регионе (данный показатель по стране сократился на 4,3% за три квартала 2020 года). Имеющийся в Украине ресурсный потенциал необходимо использовать не просто для поставок за рубеж сырья, а для увеличения удельного веса производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью", – написал он.

Издание "Бизнес.Цензор" писало, что компания Фирташа Tolexis Trading Limited в 2013 году получила контроль над 49% акций ЗТМК в обмен на инвестиционные обязательства в размере $110 млн, однако они выполнены не были.

В связи с невыполнением взятых инвестиционных обязательств, в 2016 году НАБУ и САП возбудили ряд уголовных дел в отношении Tolexis Trading Limited и действующего на тот момент руководителя ЗТМК Владимира Сивака, отметил Кудин.

В ноябре 2020 года ФГИ удалось отменить приоритетное право компании Tolexis Trading Limited на выкуп 51% акций ЗТМК, находящихся в собственности государства. Фонд госимущества совместно с правоохранителями намерен вернуть 49% акций от Tolexis Trading Limited в пользу государства.

Теги: Фонд госимущества, приватизация, Group DF, госимущество, Запорожский титано-магниевый комбинат
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