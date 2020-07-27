В то время, как работники крупнейшего предприятия Запорожья сидят без зарплат, менеджмент выстраивает новые схемы

Мои источники сообщают, что руководство ЗТМК (Запорожский титано-магниевый комбинат. – "ГОРДОН"), несмотря на арест большинства счетов, незаконно открыло новый расчетный счет. Якобы в банке "МТБанк". По факту такие действия нового руководства являются не чем иным, как преступлением, предусмотренным ст. 382 УК Украины "Неисполнение судебного решения".

В связи с этим – небольшая юридическая подсказка гендиректору ЗТМК Лубенникову и ответственным лицам "банка свежих решений" (так себя именует "МТБанк" на сайте).

Имея арест счетов в других банках и имея исполнительное производство, новые счета ЗТМК открывать незаконно. Это уголовная статья.

Банкирам скажу, что если вы открыли просто счет созданной нынешними руководителями ЗТМК компании-прокладки (формально с компанией якобы заключен договор коммерческого представительства), то ваша служба комплаенс не должна была пропустить такого клиента. Этим вы крепко подставили свое финансовое учреждение.

Не сомневайтесь, что в дальнейшем эта тема будет интересна СБУ, САП, Генпрокуратуре и НАБУ. Вы своими руками закладываете основания для уголовных дел в отношении себя в недалеком будущем.

Отдельное пожелание для представителей силовых органов: перебирая документацию ЗТМК предыдущих лет, не поленитесь обратить внимание на процессы, которые происходят на комбинате прямо сейчас.

Я бы рекомендовал обратить внимание на новые договора ЗТМК с компаниями-прокладками, на основании которых новый директор пытается организовать отгрузку готовой продукции. Полагаю, по "интересным ценам".

Загляните туда, и у вас в скором времени точно появится хорошая возможность отчитаться о предотвращении преступных схем на крупном предприятии, в котором государство владеет 51% уставного капитала.

Рекомендую также обратить внимание на уже исполняемые ЗТМК договора, заключенные весной, когда комбинат находился еще под моим руководством.

У меня есть обоснованные подозрения, что, имея на руках уже заключенные контракты, в которых четко зафиксированы цены на продукцию, новые руководители будут пытаться подписывать допдоговора и грузить губку по более низким ценам.

Команда пришлых менеджеров-временщиков нацелилась заработать на всем, что плохо лежит. И пока люди сидят без зарплат и увольняются, они круглосуточно будут этим заниматься, пока не выпотрошат ЗТМК до последней копейки.

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook