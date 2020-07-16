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Владимир Сивак
Владимир Сивак

Гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината (2013–2020), эксперт титановой промышленности и металлургии.


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Продаем отели в центре Киева и хлопаем в ладоши

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Свежие новости по ситуации на ЗТМК. К сожалению, появились "достижения", которые стоит предать огласке.

Ставленниками Фонда госимущества начато уничтожение ключевых цехов комбината.

Ранее на предприятии работала следующая цепочка переделов: ильменитовый концентрат (внешнее сырье) – титановый шлак – титановая губка – слитки и сплавы. 

Стратегически предприятие должно двигаться к более глубокому переделу. На каждом новом переделе увеличивается прибыльность и успешность предприятия.

Сегодня мне стало известно, что новым руководством полностью расформирован один из самых перспективных цехов на ЗТМК – цех по производству титановых слитков. Говоря профессиональным языком, завод добровольно отказался от самого высокого и самого маржинального передела. 

Большинство из высококлассных профессионалов, отвечавших за эту работу, уже уволились. Более того, часть специалистов были сокращены новым руководством. Это говорит об отсутствии способности у поставленных "топ-менеджеров" правильно определять потребности и обеспечивать ресурсы, необходимые для поддержки и развития титанового производства.

Опять же уход высококлассных кадров с ЗТМК выгоден конкурентам. Версия о том, что ЗТМК тупо уничтожается под аплодисменты зарубежных конкурентов, которую я высказал в своей недавней статье, находит все больше подтверждений. Кому интересно – почитать можно тут

Предприятие производило до 200 тонн слитков в год. На этом всем поставлен крест. По ситуации на сегодня: ЗТМК слитки выпускать уже не может. Таким образом, усилиями ФГИ и нового менеджмента предприятие отброшено лет на пять назад. 

А пока – продаем отели в центре Киева и хлопаем в ладоши, в то время как в Запорожье уничтожается уникальное предприятие.

В ближайшие дни расскажу о ситуации с заработными платами, незаконном открытии новых расчетных счетов (отдельно дам справку про уголовную ответственность за такие маневры) и про компании-"прокладки", которые появились вокруг ЗТМК в последнее время.

Не переключайтесь!

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook

Теги: Фонд госимущества, Владимир Сивак, Запорожский титано-магниевый комбинат
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