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Владимир Сивак
Владимир Сивак

Гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината (2013–2020), эксперт титановой промышленности и металлургии.


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Ноу-хау от главы Фонда госимущества – бонусы за зачистку и продажу госактивов с молотка

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Бонусы от Сенниченко.

Прочитал интервью главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко изданию "Новое время". Было интересно понять, о чем думает и как живет человек, в заложниках у которого сейчас находятся десятки тысяч людей, работающих на разных госпредприятиях или в компаниях.

Главное, что удивило в интервью. Глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы директорам госпредприятий в случае их успешной приватизации. Вдумайтесь – бонусы за успешную распродажу государственного имущества. Продал фонд объект – директор получил бонус. Может быть, господин Сенниченко представит нам и сам индикатор успешных продаж? Чтобы было понятно, в каком случае государство недополучит деньги, которые уйдут в карман назначенного Фондом госимущества менеджера.

Уверен, что глава ФГИ наверняка захочет соответствующее решение провести через Кабмин. Поэтому обращаю внимание людей на Грушевского на две принципиальные вещи. 

Первая. Успешные продажи госимущества – уставная обязанность ФГИ. Не директоров. Если успешных продаж не происходит – это четкий показатель некомпетентности первого лица фонда.

Если Сенниченко просто придумывает таким образом новый вид заработка для себя и своих подельников, которых он расставляет руководить разными объектами государственной (пока еще) собственности, то это у него не пройдет.

Вторая. В самом интервью я не нашел ни слова о том, что бонус директорам госпредприятий будет предусмотрен за выведение предприятия из кризиса, за успешную работу предприятия, за достижение определенных финансовых показателей (все это в конечном итоге также влияет на приватизационную привлекательность объекта).

Глава ФГИ предлагает выплачивать бонусы фактически за зачистку и продажу госактивов с молотка.

Я готов поговорить о подходе Сенниченко не в теории, а на практике. На понятном примере ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Допустим, захотят выставить на приватизацию государственный пакет ЗТМК. Кому, например, отдадут бонус за его продажу? Ставленнику Сенниченко Лубенникову, который попал на должность без конкурса и по звонку? Отличный подход.

Ну тогда давайте поговорим и об "индикаторах успеха" нового менеджера ЗТМК, которому Сенниченко хочет подарить "бонус".

Результат неполного первого месяца управления ЗТМК новым гендиректором таков:

– продажи губки: близки к нулю;
– выручки у предприятия нет;
– cчета ЗТМК арестованы;
– идет увольнение ключевого персонала (включая технический);
– трудовой коллектив: полностью деморализован из-за поведения нового руководителя и его соратников;
– зарплата: не выплачивается, хотя, по моей информации, совсем недавно были успешно распроданы (по бросовой цене) остатки меди на складе завода.

Чем не показатели успешного менеджера? Но если ЗТМК продадут на распил металлолома – бонусы получит директор.

И самое главное.

В интервью Сенниченко я не нашел ни одного слова об ответственности руководителей перед людьми, работающими на госпредприятиях.

Забыто, что люди, специалисты – это и есть главный актив. Без людей ваши директора ничего не стоят. И это касается не только ЗТМК.

По всему интервью видно, как глава Фонда госимущества легко рассуждает об абстрактных "интересах государства", "о будущих инвесторах", о бонусах директоров, о том, как согласовывать свои действия с "верхами". А о десятках тысяч людей – ни слова.

Уважаемый глава Фонда госимущества, пренебрежение людьми – это как бумеранг. Сначала из-за ваших действий он ударит по вашим начальникам на местных выборах. Потом долетит и до вас. Просто поверьте на слово.

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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