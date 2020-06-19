О больном вопросе зарплат на уникальном запорожском предприятии

В комментариях на моей странице в Facebook меня спрашивают о зарплате на ЗТМК за май.

Отвечу отдельным постом, так как вопрос касается многих. Да и спекуляций нового руководства вокруг него будет столько, что лучше сразу разложить все по полкам.

На ЗТМК я работал до конца мая этого года. 30 мая Фонд государственного имущества, под лозунги о новой счастливой жизни комбината, с нарушением закона отстранил меня от должности генерального директора.

С 3 июня к работе на моем месте приступил гражданин Лубенников С.В. Он был внесен в реестр в качестве и.о. директора предприятия и получил в руки "булаву" – печать и распоряжение расчетными счетами предприятия.

Соответственно, с 3 июня прямой обязанностью нового директора стало обеспечение выплаты заработной платы персоналу.

Прошу прощения, что вынужден объяснять здесь "элементарную математику", но оказалось, что для нового менеджмента это все стало открытием, и сейчас они пытаются рассказать работникам, что вопрос майской заработной платы на комбинате – это вопрос к Сиваку.

Для обеспечения своевременной выплаты заработной платы есть много вариантов. И директор обязан их знать. И не просто знать, а и применять на практике.

Даже странно это объяснять, но, поскольку вопрос касается людей, буду помогать Лубенникову советом.

Потом выставлю счет за консалтинговые услуги.

Итак, произведенная в мае продукция – на складе предприятия. Вам нужно ее продать. Если вы талантливый менеджер, у вас должна быть невероятная команда "продажников". Если у вас ее нет, в принципе непонятно, зачем вы пришли на комбинат.

Также попробуйте взять кредит в банке. "Ощад", конечно, вам уже не даст, потому что ваш незаконный приход на должность поспособствовал тому, что счета предприятия в данный момент арестованы.

Попробуйте взять кредит в других госбанках. Ваш промоутер – глава Фонда госимущества Сенниченко может вам в этом помочь, ведь именно он говорил о финансовой стабилизации ЗТМК.

Как вариант попробуйте получить предоплату у будущих покупателей продукции. Хотя я глубоко сомневаюсь, что после последних проплаченных вбросов в СМИ (о долгах, проблемах, ужасах на ЗТМК и "негодяе" Сиваке) нормальные подрядчики захотят с вами работать.

Я вам дам подсказку: информация о предприятии должна увеличивать его капитализацию и инвестиционную привлекательность. Говорить нужно об успехах предприятия. Не может быть целью пиара обливание грязью предыдущего руководства. То, что вы сделали, только нанесло ущерб репутации ЗТМК.

Второе, если вы все же ничего не придумаете и вдруг, чтобы найти деньги, начнете грабить имущество ЗТМК и пилить цеха на металл, мы тут же напишем в СБУ и Генеральную прокуратуру.

Не сомневайтесь, что эти факты будут запротоколированы. Со всеми дальнейшими последствиями.

Есть еще масса способов найти деньги на зарплаты людям.

Комбинат бывал в разных ситуациях за 10 лет моей работы. Однако выплата зарплаты для меня всегда была святым долгом. Потому что от этого зависела судьба тысяч семей.

Люди – это главное. Без них ничего не будет.

За 10 лет моего руководства комбинатом зарплата всегда выплачивалась полностью и в срок. Напишу еще и большими буквами – ВСЕГДА.

И еще я сделаю один, как говорят англичане, kindly reminder для господина Лубенникова.

Когда вы пришли на комбинат, мы пытались ознакомить вас с проблемными вопросами, хотели дать совет. Вы гордо отмахнулись от каких-либо наших рекомендаций и от рекомендаций специалистов комбината.

Я искренне удивился. Потом вспомнил, что взяли-то вас без конкурса. По звонку. Точно так же по звонку вас и уберут.

А пока напоминаю: выплата зарплаты коллективу – это задача №1 для любого, кто стал у руля ЗТМК.

Справка: нарушение сроков выплаты зарплаты предусматривает финансовую, административную и криминальную ответственность директора (ст. 115 КЗоТ).

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора