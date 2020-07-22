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Владимир Сивак
Владимир Сивак

Гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината (2013–2020), эксперт титановой промышленности и металлургии.


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Временному менеджменту Запорожского титано-магниевого комбината тяжело признаться в неспособности эффективно управлять предприятием

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И снова о "папередниках".

Опять наблюдаю, как нынешнее руководство ЗТМК продолжает за деньги разгонять на разных сайтах публикации об ужасах на комбинате за время моего руководства. И тут же хвалит себя за то, что уже якобы ведет переговоры о реструктуризации долгов за электроэнергию.

Видимо, у нового менеджмента уже заработали первые схемы и появилась возможность тратить деньги на низкопробную "джинсу" против "папередников".

Господа Лубенников и Сенниченко (врио генерального директора ЗТМК Сергей Лубенников и глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко. – "ГОРДОН"), прошу минуту вашего внимания.

Во-первых, вы сначала договоритесь о реструктуризации долгов – потом отчитывайтесь об успехах. Заявляйте о результатах. Не о процессе.

Во-вторых, я очень рад, что вы спустя почти два месяца наконец-то поняли, что проблема долгов за электроэнергию – ключевая для предприятия. Что необходимо срочно договариваться с поставщиком электроэнергии.

В этой связи дам юридическую подсказку. Вы можете ей не последовать, но тогда вы будете нарушать закон, а я и моя команда будем это фиксировать, после чего количество ваших проблем увеличится в разы.

Существенные сделки (мировое соглашение о конвертации долга) должны утверждаться собранием акционеров. Вам нужно созвать такое собрание и утвердить условия мирового соглашения.

Пользуясь случаем, напомню господину Лубенникову и господину Сенниченко, что миноритарный акционер два года подряд предлагал Фонду госимущества прийти на собрание акционеров ООО "ЗТМК" и вместе проголосовать за реструктуризацию долга. Я лично договаривался с поставщиком электроэнергии, и проект мирового соглашения был подготовлен.

Однако чиновники ФГИ плевали на предприятие. На собрания акционеров долгие годы никто не являлся. Именно этот саботаж и закончился ростом долгов, который вы сейчас с помощью проплаченных публикаций пытаетесь повесить на предыдущее руководство.

Можете написать это у себя на лбу и гордо ходить, пока не добьетесь реструктуризации долга: нынешние долги ЗТМК по электроэнергии – это результат саботажа со стороны Фонда госимущества как одного из акционеров ООО "ЗТМК".

Но даже если вы и договоритесь о мировом соглашении с поставщиком электроэнергии, это не решает базовую проблему – слишком дорогая электроэнергия для ЗТМК. У наших конкурентов по титановому клубу она дешевле. Процентов на 40. Вам нужно договориться с Кабмином о прямом доступе к атомной электроэнергии.

Если доступа к дешевой электроэнергии вам не дадут, то это будет означать, что государство, как владелец контрольного пакета акций ООО "ЗТМК", неспособно само с собой решить ключевую проблему комбината. Это поставит вопрос о том, зачем такой акционер вообще нужен ЗТМК?

Напомню, что с экс-премьером Гончаруком, который по просьбе Сенниченко пропихивал нынешнего директора Лубенникова на комбинат, проблему дорогой электроэнергии для ЗТМК мы обсуждали в Запорожье на встрече с бизнесом еще в прошлом году. Он тогда пообещал разобраться. Разбирается до сих пор, находясь на заслуженном отдыхе.

Я понимаю, что нынешнему временному менеджменту ЗТМК тяжело признаться в своей неспособности эффективно управлять предприятием. Но рано или поздно это придется сделать.

С помощью проплаченных пасквилей в СМИ со сказками о "менеджменте Фирташа" вы не увеличите продажи, не реструктуризируете долги, не выплатите людям зарплаты и не сохраните коллектив.

Займитесь делом.

Или оставьте комбинат в покое.

P.S. Фото – не просто для привлечения внимания. На нем два "крестных отца" нынешнего гендиректора ЗТМК Лубенникова, которые вместе с ним несут всю ответственность за ситуацию на предприятии.

Источник: Владимир Сивак / ЗТМК / Facebook

Теги: промышленность, электроэнергия, металлургия, Алексей Гончарук, Дмитрий Сенниченко, Владимир Сивак, Запорожский титано-магниевый комбинат
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