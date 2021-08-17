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Украинские спасатели, которые тушили пожары в Греции, вернулись домой – ГСЧС

 
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В тушении пожаров в Греции принимало участие 100 украинских спасателей
В тушении пожаров в Греции принимало участие 100 украинских спасателей
Фото: dsns.gov.ua

Украинские спасатели, принимавшие участие в тушении масштабных лесных пожаров на территории Греческой Республики, вернулись домой. 16 августа они прилетели в Международный аэропорт "Киев" спецрейсом из Афин, сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"От начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. м2, глубиной до 60 м, ликвидировано низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 м2, спасено два населенных пункта Спатари и Метохи, в том числе 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 ульи и стадо овец. Вблизи города Каматриадес спасены жилой дом и две хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада", – говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: MNS GOV.UA / YouTube
Контекст:

Из-за сильной жары в Греции 3 августа начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

В результате пожаров погибли два человека, сообщало ВВС, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушили с помощью авиации.

6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 8 августа заявил, что в тушении лесных пожаров Греции оказывают помощь 22 страны.

13 августа лесные пожары, которые бушевали в Греции последние недели, были взяты под контроль. Тушить пожары спасателям помогли дожди и похолодание.

Теги: Украина, Греция, пожар, ГСЧС, лесные пожары, спасатели
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