Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

Меркель уверена, что новое правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в том же духе Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта Крымской платформы очень важен.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", – сказал Зеленский.

Меркель, в свою очередь, выразила уважение к действиям президента, "особенно в сфере юстиции, чтобы сделать Украину прозрачным правовым государством".

"Мы готовы помочь там, где это важно. Уверена: новое правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в том же духе и поддержит ее на пути реформ", – цитирует слова Меркель посольство Германии в Украине.

«Хочу висловити високу повагу до того, що здійснює Президент, особливо у сфері юстиції, щоб зробити * прозорою правовою державою. Ми готові допомогти там, де це можливо. Впевнена: новий уряд * продовжить співпрацю з * у тому ж дусі й підтримає її на шляху реформ» - канцлер #Меркель pic.twitter.com/67Eh9cK2ya — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) August 22, 2021

Орден Свободы – государственная награда, которой отмечают украинцев и иностранцев за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 года таким был орден князя Ярослава Мудрого).