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Зеленский наградил Меркель орденом Свободы

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Меркель уверена, что новое правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в том же духе
Меркель уверена, что новое правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в том же духе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой, орденом Свободы, за многолетнюю поддержку Украины. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта Крымской платформы очень важен.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", – сказал Зеленский.

Меркель, в свою очередь, выразила уважение к действиям президента, "особенно в сфере юстиции, чтобы сделать Украину прозрачным правовым государством".

"Мы готовы помочь там, где это важно. Уверена: новое правительство Германии продолжит сотрудничество с Украиной в том же духе и поддержит ее на пути реформ", – цитирует слова Меркель посольство Германии в Украине.

Орден Свободы – государственная награда, которой отмечают украинцев и иностранцев за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 года таким был орден князя Ярослава Мудрого).

Контекст:

Визит Меркель в Украину 22 августа – логическое продолжение контактов президента Украины в четырехугольнике Вашингтон – Брюссель – Берлин – Киев, говорил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

В начале визита Меркель почтила память павших во Второй мировой войне, возложила венок на Могилу Неизвестного солдата на Мемориале Вечной Славы, а также посетила памятник Небесной сотне, сообщило посольство Германии в Украине.

После этого Меркель встретилась с Зеленским, с которым обсудила действия Германии по российско-немецкому газопроводу "Северный поток – 2", ситуацию на Донбассе и старт Крымской платформы.

Теги: Германия, Ангела Меркель, реформы, Владимир Зеленский, орден Свободы, визит, награда, Офис президента Украины, орден
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