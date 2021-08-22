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"Мы показали, что партнеры". Зеленский поблагодарил МВФ

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Зеленский надеется, что транш от МВФ поступит в Украину еще в 2021 году
Зеленский надеется, что транш от МВФ поступит в Украину еще в 2021 году
Фото: ЕРА

Украина благодарна Международному валютному фонду (МВФ) за стимулирование реформ. Об этом президент Владимир Зеленский заявил телеканалу "Украина" в интервью, которое было опубликовано 22 августа, информирует "Украина 24".

"Мы показали, что Международный валютный фонд – действительно наши партнеры. Мы им действительно благодарны, что реформы мы делаем не для них, а для нас. И даже если будет задержание транша, как это было год или полтора назад, мы пройдем спокойно, у нас будет стабильная ситуация", – сказал глава государства.

По его словам, было непросто, но в Украине за это время "дважды индексировали пенсию, дважды увеличили минимальную заработную плату".

"Средняя заработная плата на сегодня в Украине – $500. Средняя. С этим курсом – $500. Впервые за 30 лет. Это, я считаю, в кризис, самый мощный кризис, как специалисты говорят, после Второй мировой войны, самый затяжной, самый мощный кризис. Простите, я считаю, мы его проходим как субъект. И это главное", – считает Зеленский.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

Миссия Международного валютного фонда 21–23 декабря 2020 года начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. "Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся", – отметил он.

Зеленский выражал уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года. По словам советника главы государства по экономическим вопросам Олега Устенко, в сентябре Украина может получить от МВФ транш в размере $700 млн по программе stand-by.

Теги: МВФ, пенсии, реформы, Владимир Зеленский, транш, президент
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