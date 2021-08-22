"Мы показали, что партнеры". Зеленский поблагодарил МВФ

Зеленский надеется, что транш от МВФ поступит в Украину еще в 2021 году Фото: ЕРА

"Мы показали, что Международный валютный фонд – действительно наши партнеры. Мы им действительно благодарны, что реформы мы делаем не для них, а для нас. И даже если будет задержание транша, как это было год или полтора назад, мы пройдем спокойно, у нас будет стабильная ситуация", – сказал глава государства.

По его словам, было непросто, но в Украине за это время "дважды индексировали пенсию, дважды увеличили минимальную заработную плату".

"Средняя заработная плата на сегодня в Украине – $500. Средняя. С этим курсом – $500. Впервые за 30 лет. Это, я считаю, в кризис, самый мощный кризис, как специалисты говорят, после Второй мировой войны, самый затяжной, самый мощный кризис. Простите, я считаю, мы его проходим как субъект. И это главное", – считает Зеленский.