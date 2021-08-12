Посол Латвии: Украине нельзя все время жить с МВФ и считать, получится ли выплатить кредиты

Украина в сентябре может получить от МВФ транш в размере $700 млн Фото: ЕРА

"Отсутствие реформ настолько сильно влияет на внутреннее развитие Украины, что, по моему мнению, это и сами олигархи понимают. Потому что нельзя жить все время с Международным валютным фондом. [Украине] нельзя все время, каждый месяц или под конец года считать, удастся ли выплатить эти кредиты, или не удастся. И есть запрос общества", – объяснил Пойканс.

В этой связи латвийский дипломат добавил, что начатые президентом страны Владимиром Зеленским изменения нельзя назвать борьбой с олигархами.

"Понятное дело, что без сотрудничества с теми же олигархами никакого развития тоже не будет", – заявил посол.