"Подушка безопасности". Транш МВФ для Украины не пойдет на текущее потребление – советник президента

"Сейчас дискуссия продолжается. Часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы Нацбанка Украины, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть средств будет использована в этом году, но значительная часть в следующем", – отметил он.

Устенко уточнил, что деньги Фонда не пойдут на текущее потребление.

"Их [средства] надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", – отметил он.

Специалист сказал, что деньги можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием национальных производителей, например в машиностроении.