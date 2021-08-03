В Офисе президента уверены, что миссия МВФ останется довольной ходом реформ в Украине

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", – сказал он.

Никифоров добавил, что Украина получит помощь от МВФ в размере $2,7 млрд без промедления, обсуждений и согласований.