В Офисе президента уверены, что миссия МВФ останется довольной ходом реформ в Украине

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", – сказал он.
Никифоров добавил, что Украина получит помощь от МВФ в размере $2,7 млрд без промедления, обсуждений и согласований.
МВФ 9 июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.
2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ. Оно вступит в силу 23 августа. Украина получит $2,7 млрд.