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ПОЛИТИКА

В Офисе президента уверены, что миссия МВФ останется довольной ходом реформ в Украине

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Украина получит $2,7 млрд от МВФ
Украина получит $2,7 млрд от МВФ
Фото: ЕРА

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), приезд которой анонсировали на сентябрь, останется довольной прогрессом Украины на пути реформ. Об этом на брифинге 3 августа сказал пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если миссия останется довольной, в чем мы не сомневаемся, Украина будет и в дальнейшем получать остальные транши по программе stand by", – сказал он.

Никифоров добавил, что Украина получит помощь от МВФ в размере $2,7 млрд без промедления, обсуждений и согласований. 

Контекст:

МВФ 9 июля одобрил дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.

2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ. Оно вступит в силу 23 августа. Украина получит $2,7 млрд.

Теги: МВФ, реформы, транш, Сергей Никифоров
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