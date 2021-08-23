В Украину с трехдневным визитом прибыл президент Польши

"Приветствуем президента Польши Анджея Дуду в Украине. Впереди у нас три дня интенсивного визита – участие в саммите Крымской платформы и празднование 30-летия независимости Украины. Спасибо за поддержку и солидарность", – написал он.

Witamy Prezydenta Polski @prezydentpl @AndrzejDuda w Ukrainie! Przed nami trzy dni intensywnej wizyty - udzia * w Szczycie Platformy Krymskiej i obchodach z okazji 30.rocznicy Niepodleg * o * ci Ukrainy. Dzi * kujemy za wsparcie i solidarno * @crimeaplatform pic.twitter.com/kzD0hf89oO — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) August 22, 2021

Дещица опубликовал фото с аэродрома. На них видно, что Дуду встречал сам посол, а также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.