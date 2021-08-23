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В Украину с трехдневным визитом прибыл президент Польши

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Дуда принял приглашение приехать в Киев в мае
Дуда принял приглашение приехать в Киев в мае
Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с официальным визитом. Об этом 22 августа в Twitter сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Приветствуем президента Польши Анджея Дуду в Украине. Впереди у нас три дня интенсивного визита – участие в саммите Крымской платформы и празднование 30-летия независимости Украины. Спасибо за поддержку и солидарность", – написал он.

Дещица опубликовал фото с аэродрома. На них видно, что Дуду встречал сам посол, а также вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Контекст:

Приглашение президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Крымской платформы Дуда принял в мае, когда в Варшаве с официальным визитом по случаю 230-й годовщины принятия конституции Польши находился глава Украинского государства.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны – участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

В работе платформы примет участие заместитель генсека НАТО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В МИД России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Крым, Польша, Андрей Дещица, Алексей Резников, саммит, Анджей Дуда, визит, посол, Крымская платформа
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