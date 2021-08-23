Зеленский о параде на День Независимости: Люди должны увидеть, на что государство тратило деньги

В 2021 году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости. В Киеве запланирован ряд мероприятий, в частности – военный парад, а также концерт на НСК "Олимпийский".

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Зеленского президентом формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.

В феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран уточнил 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов". По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.