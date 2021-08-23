Корабли Украины и НАТО, десант парашютистов и пиротехника – в Одессе прошла репетиция военно-морского парада. Видео

В сопровождении оркестра в море вышли эсминец ВМС Италии Marina Militare Luigi Durand de la Penne и фрегат ВМС Болгарии Drazki.

Катера и суда ВМС ВСУ и Госпогранслужбы отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы показательных действий.

Зрители наблюдали за торжественным прохождением боевых кораблей и судов, пролетом авиации, высадкой десанта с применением пиротехники и холостых патронов и десантированием парашютистов.

Военно-морской парад начнется в 10.00 24 августа в акватории моря рядом с пляжем Ланжерон. В Генштабе обещают, что "будет зрелищно".

Контекст:

Раньше президент Украины Владимир Зеленский считал, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями в честь Дня независимости провести парад с привлечением военной техники.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике.

В параде в честь Дня независимости примут участие более 5 тыс. украинских военных и разнообразная техника – на земле, в воздухе и на воде. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.