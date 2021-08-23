ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Корабли Украины и НАТО, десант парашютистов и пиротехника – в Одессе прошла репетиция военно-морского парада. Видео

 
|
В море вышли корабли Украины и стран-партнеров НАТО
В море вышли корабли Украины и стран-партнеров НАТО
Скриншот: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube

В Одессе 22 августа прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня независимости с участием кораблей стран-партнеров НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

В сопровождении оркестра в море вышли эсминец ВМС Италии Marina Militare Luigi Durand de la Penne и фрегат ВМС Болгарии Drazki.

Катера и суда ВМС ВСУ и Госпогранслужбы отработали торжественное прохождение и продемонстрировали отдельные элементы показательных действий.

Зрители наблюдали за торжественным прохождением боевых кораблей и судов, пролетом авиации, высадкой десанта с применением пиротехники и холостых патронов и десантированием парашютистов.

Военно-морской парад начнется в 10.00 24 августа в акватории моря рядом с пляжем Ланжерон. В Генштабе обещают, что "будет зрелищно".

Контекст:

Раньше президент Украины Владимир Зеленский считал, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями  в честь Дня независимости провести парад с привлечением военной техники.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что на параде в Киеве не будет "совковости", а также тяжелой техники, которая могла бы повредить асфальт на Крещатике.

В параде в честь Дня независимости примут участие более 5 тыс. украинских военных и разнообразная техника – на земле, в воздухе и на воде. Анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

видео

Видео: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube

Видео: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube
Теги: Одесса, НАТО, военные, авиация, ВМС Украины, парад, ВСУ, парашютисты, корабли, море
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS