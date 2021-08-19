В Минобороны Украины рассказали, какая техника примет участие в параде ко Дню Независимости

В воздух поднимутся вертолеты Ми-8 отдельной бригады армейской авиации "Херсон", группа вертолетов Ми-24 отдельной бригады армейской авиации "Броды", подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования Ми-14 10-й морской авиационной бригады.
Над Крещатиком пролетят многофункциональные французские вертолеты EC-225 LP ГСЧС и НГУ, пограничные патрульные самолеты DA-42, модернизированные военно-транспортные самолеты Ан-26 и санитарный самолет Ан-26 "ВИТА" бригады транспортной авиации.
Также в воздух над главной улицей столицы поднимутся военно-транспортный самолет нового поколения Ан-70 и самый тяжеловозный самолет в мире Ан-225 "Мрия".
Участие в параде примут бронированные штурмовики Су-25 бригады тактической авиации имени Василия Никифорова, фронтовые бомбардировщики Су-24 бригады тактической авиации имени Петра Франко и многоцелевые высокоманевренные истребители Су-27 39-й бригады тактической авиации.
От международных партнеров будут летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.
В наземном параде примут участие тактические боевые машины "Онцилла", бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, бронеавтомобили "Казак-2", "Казак-2М1".
По Крещатику проедут подразделение мобильных минометных установок "БАРС-8", боевые машины пехоты БМП-1 ТС и подразделение броневиков Т-64БМ2.
Артиллерийские подразделения отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола представят гаубицы 2А36 "ГИАЦИНТ-Б" и 2А65 "МСТА-Б".
Также участие в нынешнем военном параде примут боевые машины реактивной артиллерии "Град" и реактивная система залпового огня "СОСНА".
Кроме того, по Крещатику проедет батарея тактических зенитных ракетных комплексов 9К330 "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1" и многие другие.
Истребители МиГ-29 с сигнальными ракетами и дымами цвета Государственного Флага Украины завершат торжественный парад.
От ВМС ВСУ в военном параде участие будут принимать малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав".
В ВМС также сообщили, что впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.
Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.
Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.
В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.
В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.
Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.
Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.
Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов". По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.