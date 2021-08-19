В Минобороны Украины рассказали, какая техника примет участие в параде ко Дню Независимости

В параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны Фото: EPA

В воздух поднимутся вертолеты Ми-8 отдельной бригады армейской авиации "Херсон", группа вертолетов Ми-24 отдельной бригады армейской авиации "Броды", подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования Ми-14 10-й морской авиационной бригады.

Над Крещатиком пролетят многофункциональные французские вертолеты EC-225 LP ГСЧС и НГУ, пограничные патрульные самолеты DA-42, модернизированные военно-транспортные самолеты Ан-26 и санитарный самолет Ан-26 "ВИТА" бригады транспортной авиации.

Также в воздух над главной улицей столицы поднимутся военно-транспортный самолет нового поколения Ан-70 и самый тяжеловозный самолет в мире Ан-225 "Мрия".

Участие в параде примут бронированные штурмовики Су-25 бригады тактической авиации имени Василия Никифорова, фронтовые бомбардировщики Су-24 бригады тактической авиации имени Петра Франко и многоцелевые высокоманевренные истребители Су-27 39-й бригады тактической авиации.

От международных партнеров будут летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.

Фото: armyinform.com.ua

В наземном параде примут участие тактические боевые машины "Онцилла", бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, бронеавтомобили "Казак-2", "Казак-2М1".

По Крещатику проедут подразделение мобильных минометных установок "БАРС-8", боевые машины пехоты БМП-1 ТС и подразделение броневиков Т-64БМ2.

Артиллерийские подразделения отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола представят гаубицы 2А36 "ГИАЦИНТ-Б" и 2А65 "МСТА-Б".

Также участие в нынешнем военном параде примут боевые машины реактивной артиллерии "Град" и реактивная система залпового огня "СОСНА".

Кроме того, по Крещатику проедет батарея тактических зенитных ракетных комплексов 9К330 "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1" и многие другие.

Истребители МиГ-29 с сигнальными ракетами и дымами цвета Государственного Флага Украины завершат торжественный парад.

Фото: armyinform.com.ua

От ВМС ВСУ в военном параде участие будут принимать малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав".

В ВМС также сообщили, что впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.