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КИЕВ

В Минобороны Украины рассказали, какая техника примет участие в параде ко Дню Независимости

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В параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны
В параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны
Фото: EPA

Особенностью воздушного парада ко Дню Независимости Украины станет одновременное участие авиации Воздушных сил Сухопутных войск, Военно-морских сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, госпредприятия "Антонов" и государств-партнеров. Об этом 18 августа сообщило агентство Минобороны "Армія Inform".

В воздух поднимутся вертолеты Ми-8 отдельной бригады армейской авиации "Херсон", группа вертолетов Ми-24 отдельной бригады армейской авиации "Броды", подразделение морских многоцелевых вертолетов берегового базирования Ми-14 10-й морской авиационной бригады.

Над Крещатиком пролетят многофункциональные французские вертолеты EC-225 LP ГСЧС и НГУ, пограничные патрульные самолеты DA-42, модернизированные военно-транспортные самолеты Ан-26 и санитарный самолет Ан-26 "ВИТА" бригады транспортной авиации.

Также в воздух над главной улицей столицы поднимутся военно-транспортный самолет нового поколения Ан-70 и самый тяжеловозный самолет в мире Ан-225 "Мрия".

Участие в параде примут бронированные штурмовики Су-25 бригады тактической авиации имени Василия Никифорова, фронтовые бомбардировщики Су-24 бригады тактической авиации имени Петра Франко и многоцелевые высокоманевренные истребители Су-27 39-й бригады тактической авиации.

От международных партнеров будут летательные аппараты UH-60, BlackHawk, C-27JSpartan, Еврофайтер, Тайфун.

Фото: rmyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

В наземном параде примут участие тактические боевые машины "Онцилла", бронетранспортеры БТР-4К, БТР-4Е, БТР-3ДА, бронеавтомобили "Казак-2", "Казак-2М1".

По Крещатику проедут подразделение мобильных минометных установок "БАРС-8", боевые машины пехоты БМП-1 ТС и подразделение броневиков Т-64БМ2.

Артиллерийские подразделения отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола представят гаубицы 2А36 "ГИАЦИНТ-Б" и 2А65 "МСТА-Б".

Также участие в нынешнем военном параде примут боевые машины реактивной артиллерии "Град" и реактивная система залпового огня "СОСНА".

Кроме того, по Крещатику проедет батарея тактических зенитных ракетных комплексов 9К330 "ТОР", самоходные огневые установки "БУК-М1" и многие другие.

Истребители МиГ-29 с сигнальными ракетами и дымами цвета Государственного Флага Украины завершат торжественный парад.

Фото: armyinform.com.ua
Фото: armyinform.com.ua

От ВМС ВСУ в военном параде участие будут принимать малые бронированные артиллерийские катера "Костополь", "Бердянск", "Никополь" и десантные катера "Сватово", "Малин" и "Станислав".

В ВМС также сообщили, что впервые за годы независимости на реке Днепр в районе Киевского речного вокзала состоится демонстрация совместных действий сил сектора безопасности и обороны государства.

Завершится действо прохождением буксиров с фонтанированием и катеров коммунальной аварийно-спасательной службы, яхт и катеров яхт-клубов Киева.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1995157490653498

Контекст:

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.

В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Правительство планирует потратить на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги пойдут на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов"По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

Теги: ГСЧС, Национальная гвардия, ВМС Украины, военная техника, ГПСУ, День Независимости, парад, Нацполиция, Воздушные силы Украины
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