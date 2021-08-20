Пограничники опубликовали текст песни, которую пели на Крещатике. Видео

Впереди у пограничников еще две репетиции парада на Крещатике Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

"После того, как мы опубликовали видео с первого прохождения по Крещатику наших парадных батальонов, многие из вас спрашивали о песне, которую исполняли пограничники. Мы очень рады, что она вам так пришлась по душе, поэтому ловите текст в комментариях", – написали в пресс-службе.

Отмечается, что впереди у пограничников еще две репетиции на Крещатике, так что зрители могут поддержать их.

Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook

Пограничники – не единственные, кто во время репетиции шел по Крещатику с песней. Военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ выбрали для исполнения известную песню про президента РФ Владимира Путина.