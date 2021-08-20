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Пограничники опубликовали текст песни, которую пели на Крещатике. Видео

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Впереди у пограничников еще две репетиции парада на Крещатике
Впереди у пограничников еще две репетиции парада на Крещатике
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

На репетиции парада ко Дню Независимости Украины 18 августа сотрудники Госпогранслужбы пели песню про пограничников. Пресс-служба ведомства опубликовала видео, а позднее, 20 августа – и текст песни.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/196490992516069/

"После того, как мы опубликовали видео с первого прохождения по Крещатику наших парадных батальонов, многие из вас спрашивали о песне, которую исполняли пограничники. Мы очень рады, что она вам так пришлась по душе, поэтому ловите текст в комментариях", – написали в пресс-службе.

Отмечается, что впереди у пограничников еще две репетиции на Крещатике, так что зрители могут поддержать их.

Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook
Скриншот: Державна прикордонна служба України / Facebook

Пограничники – не единственные, кто во время репетиции шел по Крещатику с песней. Военнослужащие Десантно-штурмовых войск ВСУ выбрали для исполнения известную песню про президента РФ Владимира Путина

Контекст:

Парад войск ко Дню Независимости пройдет 24 августа в Киеве.

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.

В 2020 году торжества прошли на Софийской и Михайловской площадях: украинские звезды шоу-бизнеса исполнили попурри из самых известных хитов, написанных за 29 лет независимости, а президент вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям. В течение двух последних лет в Киеве проходил альтернативный Марш защитников Украины, в организации которого власти не участвовали.

В августе 2020 года Зеленский заявил, что проводить военные парады в Киеве сейчас неуместно, а техника должна находиться в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Тогда он пообещал провести парад в Украине после установления прочного мира на Донбассе.

Однако в феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран сообщал 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов". По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

Теги: военные, Госпогранслужба, пограничники, Крещатик, парад, ВСУ, песня
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