Канцлер Австрии Курц обратился к Кличко и поздравил украинцев с Днем Независимости. Сайт партии УДАР опубликовал видео

"Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий! Я рад поздравить вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении", – сказал Курц.

Он добавил, что Австрия была и будет надежным партнером Украины.

"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" – сказал федеральный канцлер Австрии.