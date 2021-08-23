Канцлер Австрии Курц обратился к Кличко и поздравил украинцев с Днем Независимости. Сайт партии УДАР опубликовал видео

"Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий! Я рад поздравить вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю. Особенно в последние годы в Киеве и других городах страны много сделано для модернизации государства, реформ, чтобы Украина двигалась в правильном направлении", – сказал Курц.
Он добавил, что Австрия была и будет надежным партнером Украины.
"Я хочу поздравить всех украинцев и украинок с 30-летием Независимости Украины и пожелать всего наилучшего в будущем и для развития вашей страны. Всего наилучшего и успехов вам!" – сказал федеральный канцлер Австрии.
В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.
Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР.
На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%.