В оккупированном Крыму запустили в небо флаг Украины. Видео

Флаг запустили накануне Дня Независимости Украины возле замка "Ласточкино гнездо", который расположен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма.
Государственный символ прикрепили к синим и желтым воздушным шарам.
На видео, которое сняли очевидцы, видно, как флаг дополнительно украсили длинными лентами по краям.
"Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины. Крым – это Украина", – подписано аналогичное видео на странице в Twitter под названием Մιtαuskαs.
Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины.— * ιtαuskαs * (@A_Vit_) August 20, 2021
Крым - это Украина! * #СrimeaIsUkraine pic.twitter.com/6Ig5axvyaB
В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.