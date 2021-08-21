В оккупированном Крыму запустили в небо флаг Украины. Видео

Флаг запустили накануне Дня Независимости Украины возле замка "Ласточкино гнездо", который расположен на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на Южном берегу Крыма.

Государственный символ прикрепили к синим и желтым воздушным шарам.

На видео, которое сняли очевидцы, видно, как флаг дополнительно украсили длинными лентами по краям.

"Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины. Крым – это Украина", – подписано аналогичное видео на странице в Twitter под названием Մιtαuskαs.

Оккупированный Крым в преддверии Дня Независимости Украины.

Крым - это Украина! * #СrimeaIsUkraine pic.twitter.com/6Ig5axvyaB — * ιtαuskαs * (@A_Vit_) August 20, 2021