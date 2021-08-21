День Независимости Украины. В Управлении госохраны предупредили о запрете полетов на время праздничных мероприятий

Запрет полетов будет действовать во время репетиций мероприятий к годовщине независимости Украины Фото: depositphotos.com

"Уважаемые пилоты и владельцы беспилотных летательных аппаратов! Напоминаем о запрете полетов на время проведения репетиций, а особенно во время празднования 30-й годовщины независимости Украины", – говорится в сообщении.

В это время будет осуществляться мониторинг воздушного пространства с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

"Будьте ответственными, не подвергайте свою технику, себя и окружающих опасности", – добавили в управлении.

Полная карта зон запретов и ограничений использования воздушного пространства опубликована на сайте Государственной авиаслужбы Украины.