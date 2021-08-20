Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео

Зеленский во время съемки был одет в джинсовые шорты и вышиванку.

"Я, Владимир Зеленский, президент Украины, принимаю челлендж #здороваукраина30 и передаю его Национальному олимпийскому комитету", – подписал ролик украинский президент.

Зеленский уточнил, что передает эстафету главе комитета Сергею Бубке. Чтобы принять участие в челлендже, необходимо выполнить 30 повторений любимого упражнения в вышиванке и передать эстафету дальше.

Контекст:

Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию "Квартал 95", которая занималась производством развлекательного контента.

Зеленский время от времени делится в сети снимками или роликами, на которых запечатлен во время тренировок.

Акт провозглашения независимости Украины был принят 24 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного совета УССР. На всеукраинском референдуме 1 декабря того же года решение о провозглашении независимости поддержали 90,32% украинцев. Явка составила 84,18%. В этом году Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости.