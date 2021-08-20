Боевики на Донбассе начнут военные сборы в День Независимости Украины – разведка

По данным разведки, ВС РФ направляет основные усилия на поддержку и наращивание готовности частей в Донецке и Луганске Фото: минобороны.рф

По данным разведки, командование Вооруженных сил РФ направляет основные усилия на поддержку и наращивание готовности соединений и частей боевиков в Донецке и Луганске.

В частности, на Донбассе завершается подготовка к собранию с военнообязанными запаса, проведение которых предусматривается с 24-го по 28 августа.

Кроме того, завершается развертывание палаточных городков для размещения боевиков и подготовка пунктов приема личного состава и техники.