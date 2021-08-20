Раненные на Донбассе военные получат премии ко Дню Независимости

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм, проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", – говорится в документе.

Размер премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 грн до 10 тыс. грн.