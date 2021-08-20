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Раненные на Донбассе военные получат премии ко Дню Независимости

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Военные получат награду в размере от 2500 грн до 10 тыс. грн
Военные получат награду в размере от 2500 грн до 10 тыс. грн
Фото: EPA

Военные, получившие ранения на Донбассе, ко Дню Независимости получат премии. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм, проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", – говорится в документе.

Размер премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 грн до 10 тыс.  грн.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2000395030129744

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: премия, День Независимости, ВСУ, война в Украине, война на Донбассе, вознаграждение
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