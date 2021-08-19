Провозглашение независимости Украины сейчас поддержали бы 80% украинцев – опрос

По данным социологов, самый высокий уровень поддержки независимости Украины – среди поколения, которое родилось после 1991 года Фото: depositphotos.com

Противоположной точки зрения придерживаются 15% опрошенных – они не поддержали бы провозглашение независимости страны.

Еще 5% респондентов затруднились с ответом.

По данным социологов, самый высокий уровень поддержки независимости Украины – среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%). Также сторонников независимости больше среди жителей западных и центральных регионов Украины и людей с высоким уровнем дохода.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.