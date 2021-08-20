Оккупанты на Донбассе 19 августа девять раз нарушили перемирие, погиб украинский военный – штаб ООС

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил проинформировал 20 августа.

С начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Вчера боевики вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Новоалександровка, Крымское, Нью-Йорк, Невельское, Красногоровка, Пивденное Донецкой области и вблизи Новозвановки Луганской области, говорится в сводке.

Также в Луганской области зафиксировали пролеты беспилотников оккупантов.

"В результате обстрелов противника один военный получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь", – добавили в штабе.