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21 августа, 2021
 
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"В пробках, рядом с праздничными танками". Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День Независимости

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Влад Яма чуть не опоздал на съемку из-за постоянных пробок в Киеве из-за репетиции парада на День Независимости
Влад Яма чуть не опоздал на съемку из-за постоянных пробок в Киеве из-за репетиции парада на День Независимости
Фото: iryna.bigun / Instagram

Украинский хореограф Влад Яма, вернувшийся с отдыха за границей, пожаловался на постоянные пробки в Киеве, которые усилились из-за репетиции военного парада на предстоящий День Независимости Украины 24 августа.

20 августа танцовщик выложил в Instagram свои снимки с отдыха на греческом острове Крит и написал: "Это я еще на Крите, с чистым морем, свежим воздухом и вкусной едой… А сейчас уже в Киеве: в работе, пробках, не всегда сытый и рядом с праздничными танками…"

Ранее 39-летний Яма выложил в Instagram Stories видео, как стоит в пробке вместе с другими водителями авто, а перед ним с репетиции едет военная техника.

"А теперь есть все шансы не приехать на важную съемку, подвести людей и заплатить неустойку. Нужен такой парад?" – подписал свои ролики хореограф.

Контекст:

Последний раз военный парад в Киеве проводили 24 августа 2018 года. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины формат празднования Дня Независимости изменился. В 2019 году на Крещатике и Майдане Незалежности состоялись концерт и награждение военнослужащих, учителей и спортсменов.

В феврале 2021 года Зеленский заявил, что в этом году у страны много особых годовщин. Было решено наряду с другими мероприятиями провести парад с привлечением военной техники.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран уточнил 12 августа, что в этом году Украина "отходит от советской системы организации парадов". По словам министра, впервые за годы независимости не будет объезда войск и поздравления каждой "коробки" военных отдельно. Он отметил, что в параде примут участие около 5 тыс. представителей сектора безопасности и обороны, большинство из них – участники боевых действий.

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Теги: Киев, День Независимости, парад, пробки, Крит, Влад Яма, хореограф
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