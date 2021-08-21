"В пробках, рядом с праздничными танками". Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День Независимости

Влад Яма чуть не опоздал на съемку из-за постоянных пробок в Киеве из-за репетиции парада на День Независимости Фото: iryna.bigun / Instagram

20 августа танцовщик выложил в Instagram свои снимки с отдыха на греческом острове Крит и написал: "Это я еще на Крите, с чистым морем, свежим воздухом и вкусной едой… А сейчас уже в Киеве: в работе, пробках, не всегда сытый и рядом с праздничными танками…"

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Ранее 39-летний Яма выложил в Instagram Stories видео, как стоит в пробке вместе с другими водителями авто, а перед ним с репетиции едет военная техника.

"А теперь есть все шансы не приехать на важную съемку, подвести людей и заплатить неустойку. Нужен такой парад?" – подписал свои ролики хореограф.

фотогалерея ( 1 из 3) Скриншот: vladyama_official / Instagram Скриншот: vladyama_official / Instagram Скриншот: vladyama_official / Instagram