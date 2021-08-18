Яма похвастался, что "подержался за олимпийское золото" и сфотографировался с Беленюком

"Вплотную приблизился к чемпиону и подержался за олимпийское золото! Спасибо, Жан, за душевную беседу! Гордимся!.." – подписал снимок Яма.

"Вы оба – гордость Украины! Молодцы, хлопцы, побольше таких хлопцев. Успехов, мудрости, терпения и Божьего благословения вам", – пожелала в комментариях Яме и Беленюку valentina.9085.

"Супер, как классно, что твои земляки такие талантливые", – написала olga_turovska08.

"Красавчик", – прокомментировала фото polina_vagilevich, не уточнив, кого именно из двух – Яму или Беленюка – имеет в виду.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)