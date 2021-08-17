Беленюк о возможном назначении министром спорта: Я бы сделал все, чтобы проявить себя на должности

"Я бы сделал все, чтобы не ударить в грязь лицом. Это однозначно. Я думаю, каждый министр хочет себя проявить на своей должности. Что касается результатов, то спорт – это такая штука, что тут сложно загадывать. Вот просто пример [украинского боксера] Александра Хижняка, который в третьем раунде, ведя в счете по результатам двух раундов 2:0, пропустил один удар и после этого он упустил золотую медаль, которая подняла бы нас на много ступеней вперед. И Украина была бы не 44-я, а где-то 30-я", – сказал спортсмен.

По словам Беленюка, если президент Украины Владимир Зеленский предложит ему стать министром спорта, он поговорит с главой государства и "обязательно подумает над этим предложением".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube