В Украине собираются создать Федерацию ветеранского спорта

Министр напомнила, что украинскую сборную пригласили в сентябре на Игры воинов в США – соревнование, в котором принимают участие военные, получившие ранения на войне. Вместе с тем четкого правового регулирования ветеранского спорта в Украине нет, отметила она.
Поэтому в Минветеранов хотят заняться развитием ветеранского спорта.
"В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте, должна быть отдельная Федерация ветеранского спорта, календарь соревнований, план сборов и тому подобное. Но это не развитие спорта больших достижений, а развитие спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности. Чтобы это не 40 человек были привлечены, которым обеспечиваются условия и подготовка, а широкие круги ветеранов и членов их семей могли приобщиться", – добавила Лапутина.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.
По данным Министерства по делам ветеранов, в Украине насчитывается 787 тыс. участников боевых действий, из них примерно 407 тыс. – это участники боевых действий на Донбассе.