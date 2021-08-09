В Украине собираются создать Федерацию ветеранского спорта

Министр напомнила, что украинскую сборную пригласили в сентябре на Игры воинов в США – соревнование, в котором принимают участие военные, получившие ранения на войне. Вместе с тем четкого правового регулирования ветеранского спорта в Украине нет, отметила она.

Поэтому в Минветеранов хотят заняться развитием ветеранского спорта.

"В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте, должна быть отдельная Федерация ветеранского спорта, календарь соревнований, план сборов и тому подобное. Но это не развитие спорта больших достижений, а развитие спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности. Чтобы это не 40 человек были привлечены, которым обеспечиваются условия и подготовка, а широкие круги ветеранов и членов их семей могли приобщиться", – добавила Лапутина.