"Развитие бизнес-стартапов для ветеранов". Лапутина рассказала, как будет работать Украинский ветеранский фонд

Как отметила министр, фонд будет представлять собой государственное учреждение, которое будет финансироваться как из бюджета, так и за счет госгарантий привлекать международную техническую помощь и донорскую помощь из Украины и из-за рубежа.
Это позволит значительно расширить спектр возможностей финансирования ветеранских программ, придаст прозрачности всем процедурам, подчеркнула она.
Фонд будет работать под разные программы, например, по развитию бизнес-стартапов для ветеранов или развитию инициатив гражданского общества. Также это будет касаться реабилитации и других направлений.
"Принято постановление, планом действий правительства предусмотрено создание фонда уже в следующем году. Суммы, о которых идет речь, невелики, но я надеюсь на значительное негосударственное финансирование", – отметила Лапутина.
Одно из важных направлений фонда – развитие ветеранского бизнеса.
"Когда мы увидели на недавнем ветеранском форуме, что производят наши ветераны, мы разработали бренд "Создано защитниками". Инициатива такая: пообщаться с ведущими операторами торговых розничных сетей, чтобы они у себя выставляли отдельно крафтовую ветеранскую продукцию, как выставляют отдельно органическую еду, например", – сообщила Лапутина.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.
По данным Министерства по делам ветеранов, в Украине насчитывается 787 тыс. участников боевых действий, из них примерно 407 тыс. – это участники боевых действий на Донбассе.
Пилотный проект сервиса по обслуживанию ветеранов войны на Донбассе и членов семей погибших "Прозрачный офис", который будет предоставлять более 400 услуг, впервые запустили в июне в Житомире.
14 июля Кабинет Министров принял постановление о создании Украинского ветеранского фонда, бюджетное учреждение заработает с 2022 года.