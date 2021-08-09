"Развитие бизнес-стартапов для ветеранов". Лапутина рассказала, как будет работать Украинский ветеранский фонд

Как отметила министр, фонд будет представлять собой государственное учреждение, которое будет финансироваться как из бюджета, так и за счет госгарантий привлекать международную техническую помощь и донорскую помощь из Украины и из-за рубежа.

Это позволит значительно расширить спектр возможностей финансирования ветеранских программ, придаст прозрачности всем процедурам, подчеркнула она.

Фонд будет работать под разные программы, например, по развитию бизнес-стартапов для ветеранов или развитию инициатив гражданского общества. Также это будет касаться реабилитации и других направлений.

"Принято постановление, планом действий правительства предусмотрено создание фонда уже в следующем году. Суммы, о которых идет речь, невелики, но я надеюсь на значительное негосударственное финансирование", – отметила Лапутина.

Одно из важных направлений фонда – развитие ветеранского бизнеса.

"Когда мы увидели на недавнем ветеранском форуме, что производят наши ветераны, мы разработали бренд "Создано защитниками". Инициатива такая: пообщаться с ведущими операторами торговых розничных сетей, чтобы они у себя выставляли отдельно крафтовую ветеранскую продукцию, как выставляют отдельно органическую еду, например", – сообщила Лапутина.