Почти 400 тыс. военнослужащих получат дополнительные пенсионные выплаты – Шмыгаль

Так, согласно постановлению, с 1 июля устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям в сумме 2 тыс. грн бывшим "военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел (милиции), полицейским и другим лицам".

"Из-за несовершенства законодательства с 2018 года большое количество пенсионеров не получали индексаций, а другие фактически остаются за бортом в то время, когда образовался дисбаланс и военные не получали, а другие граждане попадали под индексацию, – сказал на заседании правительства, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина, премьер-министр Денис Шмыгаль. – Для исправления ситуации правительство сегодня принимает решение об установлении ежемесячных доплат. Дополнительные средства будут получать почти 400 тыс. военнослужащих-пенсионеров. При этом будет установлена минимальная пенсионная выплата в размере 3854 грн".

Во время заседания правительства Шмыгаль поручил замминистра соцполитики выйти к митингующим пенсионерам под Кабмин, чтобы "объяснить действия правительства и дать гарантии, что это решение планировалось и теперь принимается и что люди будут обеспечены пенсионными выплатами в надлежащих размерах".

Кроме того, как добавил глава правительства, планируется повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность.