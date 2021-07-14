У здания Рады митингуют пенсионеры МВД. Они пытались штурмовать Раду и перекрыли улицу Грушевского. Видео

Они требуют перерасчета пенсий. В ходе акции произошло столкновение между пенсионерами и действующими правоохранителями.

Корреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов опубликовал в Facebook видео, на котором видно, что протестующие прорвали кордон полиции. Он написал, что митингующие прорвались к Раде, но не сообщал никаких деталей.

Кроме пенсионеров МВД под Радой сегодня протестуют также недовольные цифровыми паспортами, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

Протестующие ветераны начали прорыв к зданию, когда к ним не вышел спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет Telegram-канал.

Штурм Рады пенсионерам не удался, уточняет PavlovskyNews. Полиция применила к митингующим газ. Видео публиковал также Доброносов.

После неудавшегося штурма пенсионеры перекрыли улицу Грушевского в районе парламента, добавил PavlovskyNews.

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", Разумков открыл утреннее заседание Рады и сейчас находится в сессионном зале.