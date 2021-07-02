В Минсоцполитики заявили о повышении с 1 июля пенсий для более чем 5 млн украинцев

Так, в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1769 до 1854 грн повышается:
Кроме того, с 1 июля установлено повышение в размере 100 грн к страховой пенсии, назначенной в 2019–2020 годах (с 2019 года не перечислялась).
Также с 1 октября пенсионеры в возрасте 75–80 лет получат ежемесячную доплату до 400 грн, при этом минимальная пенсия для них будет составлять 2500 грн (при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин). Повышение выплат с 1 октября коснется почти 1 млн пенсионеров, отметили в Минсоцполитики.
По информации ведомства, в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для лиц старше 65 лет – с 2400 до 2600 грн (при наличии страхового стажа 35/30 лет).
По данным Пенсионного фонда на 1 апреля 2021 года, всего в Украине более 11,05 млн пенсионеров. Средний размер пенсий по возрасту составлял 3725 грн.
В интервью "Радіо Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная сообщала, что пенсии, которые не превышают размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, в Украине получают больше миллиона людей.
В марте глава Минсоцполитики говорила, что ведомство работает над увеличением средних пенсий в Украине в полтора – три раза. "Пенсионные средства, накопленные за трудовую жизнь, будут переходить по наследству", – сказала министр.
С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повысилась до 6 тыс. грн.