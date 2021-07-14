Кабмин создал Украинский ветеранский фонд и выделил средства для создания электронных сервисов для ветеранов

Украинский ветеранский фонд заработает с 2022 года, отметили в Кабмине Фото: kmu.gov.ua

"Фонд поможет привлекать финансовые и материально-технические ресурсы для реализации программ и проектов, направленных на реинтеграцию ветеранов к активной общественной жизни, повышения их профессионального и образовательного уровня и ведения предпринимательской деятельности", – сказал глава правительства.

Кабмин также выделил средства для создания в Украине новых электронных сервисов для ветеранов – Единого госреестра ветеранов войны и Электронного кабинета ветеранов.

"Создание новой цифровой инфраструктуры позволит оптимизировать и интегрировать информацию. Например, по льготам и программам для ветеранов, которыми они пользуются или смогут пользоваться", – отметил Шмыгаль.