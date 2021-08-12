Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2021
 
Новости

"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров

Влад Яма сейчас отдыхает в Одессе
Влад Яма сейчас отдыхает в Одессе
Фото: vladyama_official / Instagram

Украинский хореограф Влад Яма, отдыхающий с семьей в Одессе, запостил в Instagram короткий ролик, как в желтых плавках заходит в море и плывет. Судя по детскому голосу за кадром, который произносит "включил, давай!", видео снимал пятилетний сын танцовщика Леон.

"Водичка прозрачнейшая. Только в отличие от Греции, исподтишка фотографируют", – подписал видео Яма.

За несколько часов пост 39-летнего танцора набрал больше 41 тыс. просмотров.

"О боже, какой мужчина", – прокомментировала видео zoe.basina.

"Аполлончик!" – написала kseniyavolynets.

Контекст:

Влад Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье. После переезда в Киев он выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта. 

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Хореограф вместе с женой Лилианой воспитывает сына Леона (2015).

Теги: Одесса, пляж, каникулы, Влад Яма, отдых, хореограф, ролик, плавки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ноги от ушей", "Суперсекси и мегастар". Настя Каменских показала фото в коротком платье
"Ноги от ушей", "Суперсекси и мегастар". Настя Каменских показала фото в коротком платье
"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров
"Боже, какой мужчина", "Аполлончик!" Ролик с Владом Ямой в плавках набрал больше 41 тыс. просмотров
  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками
  Три способа сделать красивый букет из конфет своими руками
  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео
  Двухлетний сын каратиста Горуны во время пресс-конференции в аэропорту попросился к отцу на руки. Видео
  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях
  "Не ищи, как правильно, ищи, как комфортно". Дорофеева призвала обозначить личные границы в отношениях
Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске
Шепелев отреагировал на вопрос о Фриске
"Вот это ноги! Любая балерина позавидует". 47-летний Цискаридзе в шортах "станцевал" со статуей
"Вот это ноги! Любая балерина позавидует". 47-летний Цискаридзе в шортах "станцевал" со статуей
  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера
  Как приготовить свекольник. Рецепт кулинарного блогера
"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини
"Пусть раздевается. Она секси", "Сколько лет этой девочке?" 50-летняя Орбакайте выложила в сеть фото в бикини
"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями
"Променяла красивый голос на это распутство". Maruv вызвала ажиотаж в сети своими эротичными выступлениями
  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности
  Melovin рассказал, как родители отреагировали на его признание в бисексуальности
Саблистка Харлан стала десятой участницей "Танцев со звездами"
Саблистка Харлан стала десятой участницей "Танцев со звездами"
  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание
  "Мне потребовалось очень много испытаний, чтобы сказать эту фразу впервые в жизни". Ефросинина сделала откровенное признание
  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео
  Бурда и Эллерт снялись в новом клипе группы "Жетон". Видео
12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
12 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах
Стоцкая в голубом купальнике позировала на Мальдивах
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS