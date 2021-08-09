"Береги свою ягодку-малинку!" Влад Яма поздравил жену с 14-летием со дня знакомства

"14 лет – как одно мгновение… 9.08.2007, родной клуб "Патипа". Попросил, чтобы меня познакомили с этой красоткой. Набирался смелости месяц. Танцевали вместе до утра. И сразу понял, что это серьезно. Спасибо, родная, за каждую минуту вместе! Люблю", – подписал фото 39-летний Яма.
За час пост хореографа набрал больше 9 тыс. лайков.
"Замечательная пара, какие нежные объятия и одновременно крепкие. Берегите друг друга, будьте счастливы каждый день!" – пожелала в комментариях пользовательница соцсети с ником anuta_tsytsataya.
"Красота и гармония! Береги свою ягодку-малинку!" – написала helga92222.
"Красивая пара, будьте счастливы", – прокомментировала lstrelchuk.
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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).
Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.
После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".