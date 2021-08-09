"Береги свою ягодку-малинку!" Влад Яма поздравил жену с 14-летием со дня знакомства

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году спустя семь лет отношений Фото: vladyama_official / Instagram

"14 лет – как одно мгновение… 9.08.2007, родной клуб "Патипа". Попросил, чтобы меня познакомили с этой красоткой. Набирался смелости месяц. Танцевали вместе до утра. И сразу понял, что это серьезно. Спасибо, родная, за каждую минуту вместе! Люблю", – подписал фото 39-летний Яма.

За час пост хореографа набрал больше 9 тыс. лайков.

"Замечательная пара, какие нежные объятия и одновременно крепкие. Берегите друг друга, будьте счастливы каждый день!" – пожелала в комментариях пользовательница соцсети с ником anuta_tsytsataya.

"Красота и гармония! Береги свою ягодку-малинку!" – написала helga92222.

"Красивая пара, будьте счастливы", – прокомментировала lstrelchuk.

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