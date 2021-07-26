"Сделал родителей счастливыми". Ради встречи с матерью и отцом Влад Яма преодолел лишние 400 км

"Заехал к родненьким по дороге на работу. Ну, как по дороге, плюс 400 км – мелочь, значит, по дороге. Дал установку не болеть. Скоро же на море!.. Мам, пап, люблю!" – написал 39-летний танцовщик, указав, что находится в Запорожье.

За несколько часов пост набрал больше 14 тыс. лайков.

"Влад, уважаю вас, так сильно любить родителей может только правильно воспитанный сын", – прокомментировала фото пользователь с ником goritskaya75.

"Ваш сын копия вашего папы", – заметила annaanisimova9378.

"Сделал родителей счастливыми. Молодец", – написала larisagolodna.

View this post on Instagram A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official)