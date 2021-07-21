"Шикарная женщина". Жена Влада Ямы поразила соцсеть идеальным телом в мини-бикини

"Ни капли [фоторедактора] Photoshop. Что я, зря лупашу в зале?" – написала жена Ямы
Она попросила выбрать лучшее фото, причем предупредила, что на одном из них видны пальцы мужа, который ее и фотографировал.
"Палец так себе, остальное – огонь!" – написал в комментариях к посту Влад Яма.
"Какая вы шикарная женщина", – восхитилась marina_kovalenko12.
"Богиня", – прокомментировала natasha_bojko.
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Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений. Супруги воспитывают сына Леона (2015).
Яма родился в Запорожье, окончил факультет физического воспитания в Запорожском национальном университете, получив диплом учителя физкультуры. Родители Ямы – учителя истории.
После переезда в столицу Яма занимался в киевском "Данс-центре" и выступал в Украинской федерации современного танца. Он принимал участие в проекте "Танцы со звездами", был членом жюри этого проекта, а также оценивал выступления участников на шоу "Україна має талант" и "Танцюють всі!".