"Шикарная женщина". Жена Влада Ямы поразила соцсеть идеальным телом в мини-бикини

Влад и Лилиана Ямы поженились в 2014 году после семи лет отношений Фото: liliya_yama / Instagram

"Ни капли [фоторедактора] Photoshop. Что я, зря лупашу в зале?" – написала жена Ямы

Она попросила выбрать лучшее фото, причем предупредила, что на одном из них видны пальцы мужа, который ее и фотографировал.

"Палец так себе, остальное – огонь!" – написал в комментариях к посту Влад Яма.

"Какая вы шикарная женщина", – восхитилась marina_kovalenko12.

"Богиня", – прокомментировала natasha_bojko.

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