"Все мы немножко Педан в танцах". Александр Педан станцевал, как Влад Яма, и рассмешил подписчиков

"Как я себя вижу в зеркале", – подписал Педан видео с танцем Ямы. После в кадре появляется сам танцующий юморист с немного угловатыми движениями. "Как меня видят люди", – подписал эту часть ролика Педан.

"Если это не жизнь, то что это?" – спросил своих подписчиков телеведущий.

За полчаса ролик набрал около 18 тыс. просмотров и почти 100 комментариев. Одна часть пользователей соцсети всерьез предложила шоумену попробовать свои силы в "Танцах со звездами", другая – откровенно хохотала над попытками Педана стать Ямой.

"Все мы немножко Педан в танцах", – заметила galinaz_galinaz.

"Это когда танцуешь выпивши в клубе и думаешь, что ты звезда танцпола, а в итоге…" – посетовала svetolda_mama.

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