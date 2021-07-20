"Все мы немножко Педан в танцах". Александр Педан станцевал, как Влад Яма, и рассмешил подписчиков

"Как я себя вижу в зеркале", – подписал Педан видео с танцем Ямы. После в кадре появляется сам танцующий юморист с немного угловатыми движениями. "Как меня видят люди", – подписал эту часть ролика Педан.
"Если это не жизнь, то что это?" – спросил своих подписчиков телеведущий.
За полчаса ролик набрал около 18 тыс. просмотров и почти 100 комментариев. Одна часть пользователей соцсети всерьез предложила шоумену попробовать свои силы в "Танцах со звездами", другая – откровенно хохотала над попытками Педана стать Ямой.
"Все мы немножко Педан в танцах", – заметила galinaz_galinaz.
"Это когда танцуешь выпивши в клубе и думаешь, что ты звезда танцпола, а в итоге…" – посетовала svetolda_mama.
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Карьеру в шоу-бизнесе Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр (Ангел) Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут он вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале". В ноябре прошлого года Педан стал ведущим телешоу Improv Live Show.
Педан женился в 2003 году. У них с супругой Инной двое детей – Валерия (2005) и Марк (2016). В августе 2020 года Педан признался, что его супруга избегает публичности, поэтому не разрешает делиться в сети совместными фото.