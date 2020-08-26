Педан рассказал, почему не показывает свою жену

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан сообщил, что его жена не хочет публичности, поэтому не разрешает ему публиковать в сети общие фотографии. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Когда-то давно мы сели с женой пообщаться на эту тему. Инна сказала, что не хочет публичности. Поэтому я выставляю только тогда фото, когда она разрешает", – написала Педан.
Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие супруги в его микроблоге, они вместе проводят много времени и имеют общие увлечения.
"Одно из последних совместных хобби – велосипед. Мы вместе катаемся в среднем по 15–20 километров в день. Считаю, что любовь – это когда ты уважаешь выбор своего партнера и делаешь все, чтобы ему было комфортно", – подытожил Педан.
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ДЕ МОЯ ДРУЖИНА? Мені постійно пишуть в дірект, що «ти всюди без дружини», «чому відпочиваєш сам»?, «чому не показуєш жінку?» і тд. Пояснюю. Колись давно ми сіли з дружиною поспілкуватися на цю тему. Інна сказала, що не хоче публічності, вона не вважає себе такою людиною. Дружину влаштовує таке життя, наша сім’я, діти. Тому я виставляю фото, відео лише тоді, коли вона дозволяє це робити. Але окрім дітей, щасливої сім’ї, 16 років спільного життя, у нас є багато спільних захоплень. Ми мандруємо разом, нещодавно були, до речі, на українському фестивалі Wave в стилі Burning Man. Відвідали Арабатку, як колись 16 років тому під час медового місяця після весілля * Ромаааантика Одне з останніх спільних хобі - велосипед. Ми купили собі цей вид транспорту і разом катаємося в середньому по 15-20 км в день. Я вважаю, що кохання - це коли ти поважаєш вибір свого партнера і робиш все, щоб йому було комфортно. У нас саме така історія. Всім любові, цьом #дедружинапедана #покажітьінну #покажидружину #шозачоловік
Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".
В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.
Супруга шоумена Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).