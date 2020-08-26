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26 августа, 2020
 
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Педан рассказал, почему не показывает свою жену

Украинский шоумен Александр Педан заявил, что публикует в сети совместные снимки со своей женой только с ее разрешения.

Педан: Инна сказала, что не хочет публичности
Педан: Инна сказала, что не хочет публичности
Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан сообщил, что его жена не хочет публичности, поэтому не разрешает ему публиковать в сети общие фотографии. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Когда-то давно мы сели с женой пообщаться на эту тему. Инна сказала, что не хочет публичности. Поэтому я выставляю только тогда фото, когда она разрешает", – написала Педан.

Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие супруги в его микроблоге, они вместе проводят много времени и имеют общие увлечения.

"Одно из последних совместных хобби – велосипед. Мы вместе катаемся в среднем по 15–20 километров в день. Считаю, что любовь – это когда ты уважаешь выбор своего партнера и делаешь все, чтобы ему было комфортно", – подытожил Педан.

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.

Супруга шоумена Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).

Теги: семья, Александр Педан
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