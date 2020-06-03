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03 июня, 2020
 
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"Какое-то хреновое ваше лето". Педан спародировал образ Сердючки

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан обнародовал фото, на котором запечатлен в образе Верки Сердючки.

Педан перевоплотился в Сердючку
Педан перевоплотился в Сердючку
Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан спародировал знаменитый образ Верки Сердючки, перевоплотившись в женщину с недовольным лицом и зонтиком в руках. 

"Какое-то хреновое это ваше лето", – подписал он снимок.

"Верка Педан", – отреагировали на публикацию его подписчики. 

Фото: pedanos / Instagram
Фото: pedanos / Instagram

Сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщил, что последний месяц весны в 2020 году стал самым холодным с 2000 года.

Однако первый день лета тоже не радовал теплом. 1 июня в Карпатах выпал снег. Поклонники российской певицы Аллы Пугачевой обратили внимание, что 1 июня она вышла на прогулку в плаще и сапогах.

3 июня певица Вика из группы "НеАнгелы" поделилась снимком, на котором была запечатлена в пальто.

Теги: Украина, Верка Сердючка, Александр Педан
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