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29 июня, 2020
 
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Педан признался, что знакомые приняли 15-летнюю дочь за его девушку

Украинский шоумен Александр Педан впервые стал отцом в 23 года.

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Дочери 38-летнего Педана исполнилось 15 лет
Дочери 38-летнего Педана исполнилось 15 лет
Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан вынужден был объяснять знакомым, что пришел на вечеринку со своей 15-летней дочерью Валерией, так как понял, что они приняли ее за его девушку. Об этом шоумен рассказал в интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1". 

"Сегодня на вечеринке мы общаемся со знакомыми и в какой-то момент я понимаю, что что-то не так. Я говорю: "Нет! Это моя дочь!" – описал случай из шоумен. 

По словам Валерии, такие ситуации ее смешат.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

38-летний Педан женат. Его супруга, Инна Педан, преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).

Теги: Украина, Александр Педан
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