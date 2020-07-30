Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан показал, как изменилась его дочь Валерия за семь лет, обнародовав в Instagram снимки, сделанные с одного ракурса в 2012-м и 2019 году во время отдыха в Турции.
По словам артиста, в их семье стало традицией отдыхать на турецком побережье Черного моря во время летних каникул, но в этом году поездка не предвидится.
"Решили лишний раз обезопасить себя", – объяснил Педан.
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2012 проти 2019 Вгадайте, де яка фотка) Ох, хотів би почати тираду про те, як швидко летить час, але річ не в тому. Щороку раніше відпочивали в Туреччині, вже склалася традиція бувати там на літніх канікулах. На жаль, цього року не їдемо, хоча Туреччина й відкрита. Вирішили зайвий раз убезпечити себе. Але вже 100% загорілися ідеєю подорожувати десь по Україні. Хочу показати @pedanlera якомога більше крутих місць та й самому ще раз насолодитися. До речі, куди порадите з’їздити? Чим зараз можна здивувати підлітка? Де вже були цього літа? #педанмандрівник #флешбеки #спогади #мандруйукраїною
Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".
В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.
38-летний Педан женат. Его супруга Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).