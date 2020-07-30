Педан показал, как изменились его жена и дочь за семь лет

Украинский шоумен Александр Педан разместил в сети снимки, на которых запечатлены его жена Инна и дочь Валерия в 2012-м и 2019 годах.

Вопреки семейной традиции, Педан отказался от поездки в Турцию в 2020 году Фото: pedanos / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан показал, как изменилась его дочь Валерия за семь лет, обнародовав в Instagram снимки, сделанные с одного ракурса в 2012-м и 2019 году во время отдыха в Турции.

По словам артиста, в их семье стало традицией отдыхать на турецком побережье Черного моря во время летних каникул, но в этом году поездка не предвидится.

"Решили лишний раз обезопасить себя", – объяснил Педан.

Карьеру в шоу-бизнесе хмельничанин Александр Педан начал с работы ведущим шоу Comedy Club Ukraine под псевдонимом Александр Ангел Педан. С 2008 года в течение трех лет вместе с коллегами Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут Педан вел утреннее шоу "Подъем" на "Новом канале".

В настоящее время шоумен снимает видео для своего блога на YouTube-канале и ведет страницы в социальных сетях.

38-летний Педан женат. Его супруга Инна Педан – преподаватель английского языка в одной из гимназий Киева. У пары двое детей: Валерия (2005) и Марк (2016).