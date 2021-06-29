"Почти как Винник", "Девчонки четенько попадали". Яма записал постановочное видео возле бассейна

По сюжету стоящие вдоль бассейна девочки падают в воду при виде хореографа.

"А что такое краш?" – подписал он видео.

"Девчонки четенько попадали", – оценили ролики фолловеры.

"Почти как [украинский певец Олег] Винник", – написали в комментариях подписчики хореографа.

Контекст:

Яма начал танцевальную карьеру в родном городе Запорожье.

После переезда в Киев выступал в составе Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте "Танцы со звездами", а позже стал членом жюри этого проекта.

В 2009 году Яма открыл танцевальную школу в Запорожье, спустя год – в Одессе, а летом 2020 года – в Ивано-Франковске.

Яма женат. Вместе с женой Лилианой он воспитывает сына Леона (2015).